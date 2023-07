Deux records absolus battus en deux jours : la Terre n'a jamais eu aussi chaud

Et les records de température devraient s'enchaîner dans les semaines à venir, dans le contexte du changement climatique provoqué par les activités humaines. D'autant que l'hémisphère Nord débute à peine sa saison estivale et que la température globale continue en général de monter jusqu'à fin juillet/début août. Le phénomène El Niño devrait également affoler les thermomètres, puisqu'il est généralement synonyme de hausse des températures mondiales, et qu'il va se poursuivre toute l'année avec une intensité "au moins modérée" et des effets particulièrement visibles en 2024. Le 8 juin, la NOAA avait d'ailleurs déjà prévenu que celui que l'on surnomme "l'enfant terrible du climat" pourrait "conduire à de nouveaux records de température dans certaines régions" dans le contexte du réchauffement dû à nos émissions de gaz à effet de serre.