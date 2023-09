Planification écologique : les enjeux de la feuille de route présentée lundi par Elisabeth Borne

Ces trois grands secteurs ne seront pas les seuls qui devraient être au cœur de la planification écologique du gouvernement qui doit faire face à l'accélération du changement climatique dû aux activités humaines. La biodiversité, les forêts et les ressources en eau sont également au cœur des préoccupations alors qu'entre 20.000 et 30.000 hectares de sol sont artificialisés chaque année, et que certaines forêts françaises ont perdu leur rôle de puits de carbone, et émettent désormais du CO2. Autre enjeu : réduire la dépendance aux pesticides, dont l'usage est en hausse depuis quatre ans, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture.

Autant de mesures que le gouvernement devra financer. En juillet dernier, Elisabeth Borne avait promis 60 milliards d'euros pour financer la planification écologique, dont 7 milliards engagés par l'État dans le cadre de son budget 2024. Il reste ainsi 53 milliards à trouver auprès des collectivités locales ou de la Caisse des dépôts. Un enjeu majeur qui inquiète. "Maintenant, il faut savoir comment on y arrive, et à ce sujet, on est plus inquiets sur la possibilité de faire correspondre objectifs, ambitions et mesures", pointe Réseau Action Climat.