Un Français émet-il réellement plus de CO2 qu'un Chinois ?

Si l'on s'en tient au volume global des émissions de CO2, la Chine est de très loin le pays qui rejette le plus de GES au monde. Mais il ne faut pas oublier qu'il est l'un des plus peuplés, avec plus de 1,4 milliard d'habitants. En toute logique, il suffit donc rapporter les quantités de CO2 émises à la population. La France est-elle moins vertueuse ? Non, puisqu'un Français émet un peu moins de cinq tonnes d'équivalent CO2, contre huit pour un Chinois.

Pour autant, ces données ne viennent pas contredire les propos tenus par Marie Toussaint lors de son intervention à la radio. L'écologiste n'a pas évoqué les émissions "brutes", mais bien "l'empreinte carbone" des Chinois. Un détail qui change la donne.