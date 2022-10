Non, le dioxyde de carbone n'a rien de bon pour la planète

"Cela va à l’encontre de l’idée selon laquelle le dioxyde de carbone est à l’origine de l’augmentation de la température"

Vient ensuite un argument phare de la rhétorique climatosceptique : si le changement climatique existe bel et bien, il n’est en rien causé par le taux de concentration de CO2 dans l’air. En somme, les scientifiques ne trouveraient aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la hausse de la température de la Terre. Mettre en cause ce lien revient à douter de la responsabilité des activités humaines dans le dérèglement climatique. Or, il y a consensus sur ce sujet. Dans son sixième rapport publié en 2022, le Giec établit sans équivoque que le réchauffement de l’atmosphère, des océans et des terres est dû aux activités humaines.

Les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, réunissant près de 300 chercheurs issus de 65 pays, se fondent sur des milliers d’articles scientifiques : à ce jour, ils constituent l’évaluation la plus complète et la plus actualisée des connaissances scientifiques sur le dérèglement climatique.