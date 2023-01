Les océans du globe n'ont jamais été aussi chauds

Cette hausse record des températures - du jamais vu depuis 1000 ans selon The Guardian - s'accompagne également d'une augmentation de la salinité et de la séparation de l'eau en différentes couches - appelée stratification - dans les océans. Deux phénomènes qui peuvent altérer les échanges de chaleur, de carbone et d'oxygène entre les océans et l'atmosphère, ce qui affecte, par ricochet, la vie marine et les cycles de l'eau.

Les scientifiques alertent notamment sur le fait que le réchauffement des océans va se poursuivre "jusqu'à ce que nous atteignions la neutralité carbone". Une donnée inquiétante, alors que la hausse des températures de ces immenses étendues d'eau a des conséquences sur notre climat - amplifiant les phénomènes météo extrêmes - ainsi que sur la montée du niveau des mers à travers le monde.