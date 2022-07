Changement climatique : l'Espagne et le Portugal connaissent leur pire sécheresse depuis 1000 ans

Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Des zones d'Espagne et du Portugal n'ont jamais été aussi sèches depuis un millénaire, selon une étude publiée cette semaine, qui met en garde contre de graves conséquences pour la culture de la vigne et des oliviers. L'anticyclone des Açores, qui correspond à une région de l'atmosphère où la pression est plus élevée que dans les zones avoisinantes situées à une même altitude, joue un rôle important sur la météo et à plus long terme sur les tendances climatiques en Europe de l'Ouest. Mais il se transforme sous l'effet du changement climatique.

Dans cette étude parue dans la revue scientifique Nature Geoscience, les chercheurs montrent que ce système de hautes pressions atmosphériques "a changé radicalement au cours du siècle passé et que ces changements sont sans précédent dans le climat de l'Atlantique Nord au cours du dernier millénaire". Pour parvenir à cette conclusion, ils ont étudié les changements de pression atmosphérique dans cette zone au cours des 1200 dernières années et constaté que l'anticyclone couvre une zone plus vaste depuis 200 ans environ, ce qui correspond peu ou prou à la Révolution industrielle.