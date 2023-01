Peut-on encore sauver la glace de l'Antarctique, bombe à retardement pour la montée des eaux ?

Pour arriver à cette conclusion, ils ont observé l'évolution de cette zone hautement stratégique, qui abrite des glaciers géants et très instables, via des relevés par satellites et des données récoltées sur place. "L'effondrement de la calotte glaciaire n'est pas inévitable", conclut ainsi Eric Steig, professeur à l'université de Washington à Seattle. "Cela dépend de la manière dont le climat changera ces prochaines décennies, un changement sur lequel nous pouvons influer positivement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre", a-t-il souligné.

Dans ces régions, le vent souffle habituellement de l'ouest et apporte une eau plus chaude et salée, qui augmente la fonte des glaces. Mais l'intensité de ces vents avait été plus faible au large de la mer d'Admunsen pendant la période considérée, épargnant ainsi au glacier une partie de cette eau qui l'attaque. "Il existe un lien étroit entre le climat et la manière dont se comporte la glace", a souligné Frazer Christie, de l'Institut de recherche polaire Scott de Cambridge. "Nous avons la possibilité d'atténuer les pertes de glace dans l'Antarctique occidental - si nous freinons nos émissions de CO2", a-t-il conclu.