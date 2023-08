États-Unis : des jeunes Américains remportent un procès climatique historique contre le Montana

"Des décisions politiques sont prises sans tenir compte des meilleures preuves scientifiques et des effets qu'elles auront sur les plus jeunes générations", a appuyé l'avocat des plaignants, Phil Gregory, auprès du Washington Post. "C'est une grande victoire pour le Montana, pour la jeunesse, pour la démocratie et pour notre climat", a abondé Julia Olson, une avocate de l'association Our Children's Trust - venue soutenir les plaignants - à l'initiative d'actions similaires dans tous les États américains depuis 2011. Cette décision "change la donne et marque un tournant dans les efforts de cette génération pour sauver la planète des effets dévastateurs du chaos climatique causé par l'homme", a-t-elle ajouté, rappelant que des incendies font actuellement "rage dans l'ouest" du pays, "alimentés par la pollution des combustibles fossiles".

Le procès s'était tenu mi-juin à Helena. Les jeunes avaient alors raconté comment leur santé, leur bien-être, ou les finances de leurs familles et même leurs traditions avaient été bouleversées ces dernières années, notamment à cause d'incendies, dont le risque est accentué par la hausse des températures mondiales, dûes à nos émissions de CO2. Ils avaient ainsi affirmé que les "effets dangereux des énergies fossiles et de la crise climatique" leur ont nui, les enfants étant "tout particulièrement vulnérables" face à ces effets qui empirent. Pour la première fois, la constitution d'un État américain était invoquée devant la justice pour attaquer les autorités locales sur une question climatique.