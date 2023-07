États-Unis : plus de 110 millions d'Américains en alerte face à des chaleurs "extrêmes"

La vague de chaleur "extrême" s'amplifie aux États-Unis. Selon les dernières alertes émises par le National Weather Service (NWS), plus d'un Américain sur trois est sous la menace de très fortes températures. Et ce, alors que la canicule fait rage dans certaines villes depuis plusieurs semaines désormais. En tout, plus de 113 millions d'habitants résident dans des régions visées par une alerte météo de l'homologue américain de Météo-France.

Jeudi 13 juillet, le NWS a élargi ses alertes aux États du Nevada, de l'Oklahoma, du Texas et de la Californie. Jusqu'à 46°C sont attendus dans certaines parties du sud des États-Unis. La barre des 47°C devrait être atteinte à Las Vegas, la température la plus chaude mesurée dans la ville. Le record a été établi en 1947 et avait été égalé en 2021. Du côté d'El Paso, sixième plus grande ville du Texas, le record de nombre de journées de "chaleur extrême" a été battu avec 27 jours consécutifs (contre 23 jusqu'ici).