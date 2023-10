Pourquoi les grenouilles, les salamandres ou les tritons pourraient se faire de plus en plus rares

Les espèces les plus en danger sont les salamandres et les tritons, dont la survie est en jeu dans les Caraïbes, les Andes tropicales, Madagascar ou le Sri Lanka en raison des feux ou des sécheresses qui ont frappé les zones où elles résident. En Australie ou au Brésil, le manque d'eau devrait, par exemple, menacer la reproduction des grenouilles qui ont besoin de l'humidité des sols et des feuilles pour protéger leurs œufs.

"On s'attend à ce que le changement climatique pousse certaines espèces encore plus près de l'extinction", souligne Kelsey Neam. "En protégeant les amphibiens, nous protégeons les forêts et les écosystèmes qui représentent des solutions importantes et fondées sur la nature pour combattre le changement climatique", plaide-t-elle, soulignant l'urgence à protéger les habitats et à baisser les émissions de gaz à effet de serre. Il est d'autant plus crucial de protéger les amphibiens qu'ils jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire, puisqu'ils sont source de nourriture pour les oiseaux, les mammifères et les reptiles.