Fermeture prématurée du glacier Deux Alpes ce dimanche, victime de la chaleur

Parmi l'un des plus grands glaciers skiables d'Europe, le site est souvent utilisé l'été par les professionnels du monde du ski pour s'entraîner. Mais les conditions actuelles ne permettent pas d'offrir "un produit à la hauteur au ski de compétition et au ski technique", fait savoir à l'AFP Fabrice Boutet, le directeur général de Sata Group. "Il faut savoir être raisonnable." Aussi, "il est important qu'on le protège et qu'on le laisse plutôt aux promeneurs, aux contemplatifs", ajoute-t-il, reconnaissant un manque à gagner pour la station.

Le directeur du site veut toutefois rassurer les badauds sur la sécurité du lieu. La configuration du glacier, une calotte située sur un dôme, n'est "pas du tout la même" que celle de la Marmolada, en Italie, où un bout du glacier s'était effondré dimanche dernier, faisant onze morts et huit blessés.