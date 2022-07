Fonte des glaciers : comment un refuge italien se retrouve désormais... en Suisse

C'est une situation pour le moins originale. On le sait, le changement climatique affecte largement les glaciers partout dans le monde, et notamment dans les Alpes. Des étendues de glace qui deviennent de plus en plus instables, pouvant provoquer des drames - comme lors de l'effondrement du glacier de la Marmolada en Italie, dans lequel 11 personnes ont perdu la vie - mais également des situations plus inhabituelles.

Ainsi, un refuge construit en Italie se retrouve désormais... en Suisse. La bâtisse est située à 3480 mètres d'altitude, à la jonction de Zermatt-Cervinia, l'une des plus grandes stations de ski au monde et au cœur d'un projet pharaonique de modernisation.