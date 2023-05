Fonte des glaciers, du permafrost et des inlandsis… Pourquoi la cryosphère alerte les experts de l'ONU

La fonte des glaciers en haute montagne est également une préoccupation majeure des instances internationales puisqu'elle entraîne une augmentation des risques de catastrophes naturelles, pointe l'OMM et notamment des éboulements, des détachements de glaciers et des inondations. "Le Pakistan, par exemple, a recensé plus de 3000 lacs glaciaires, dont 36 sont potentiellement dangereux et présentent un risque élevé de débordements", pointe le rapport de l'agence de l'ONU qui rappelle les crues éclaires dévastatrices de 2022.

Une menace d'autant plus présente qu'entre octobre 2021 et octobre 2022, les glaciers de référence ont perdu en moyenne plus de 1,3 mètre d'épaisseur, bien plus que la moyenne des dix dernières années. Depuis 1970, les glaciers pour lesquels les experts bénéficient d'observations à long terme ont perdu près de 30 mètres. Dans les Alpes, les glaciers "ont battu des records de fonte en raison d'une combinaison de faible enneigement hivernal, d'intrusion de poussière saharienne en mars 2022 et de vagues de chaleur entre mai et début septembre", pointe l'OMM. En Suisse, les glaciers ont perdu 6% de leur volume entre 2021 et 2022 et un tiers entre 2001 et 2022.