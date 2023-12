Les fêtes de fin d'année sous la neige, c'est bientôt fini ?

À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'institut européen Copernicus publie une carte de l'enneigement en Europe dans les années à venir. Une illustration interactive qui permet de visualiser les chances de voir des flocons tomber pour Noël dans les différentes régions françaises jusqu'en 2095. Et les prévisions ne sont pas très optimistes.

Va-t-on devoir se résigner à passer Noël sous la pluie ? Avec la hausse des températures due au changement climatique, les chutes de neige se font de plus en plus rares en France. Des flocons en voie de disparition qui pourraient même se transformer en gouttes de pluies dans les prochaines décennies. Pour tenter de mieux visualiser à quoi pourraient ressembler les Noëls à venir, l'Institut européen Copernicus Change Service (ECMWF) a réalisé une carte interactive pour savoir quand l'Europe - et donc la France - pourrait vivre son dernier Noël blanc.

Les calculs ont été effectués selon les différents scénarios établis par les experts du climat de l'ONU en fonction de la hausse attendue des températures. Copernicus en a pris trois : le plus optimiste (SSP1-2.6) qui table sur un réchauffement bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux pré-industriels, un scénario médian (SSP2-4.5) soit une hausse comprise entre +2 et +3°C et le plus pessimiste (SSP5-8.5) qui prévoit une hausse du thermomètre de plus de 5°C.

Sur la carte, qui montre l'évolution des précipitations entre 2020 et 2095, il est possible de voir, pour chaque région en Europe, le "pourcentage des précipitations totales qui tomberont sous forme de neige pendant la période de Noël", détaille Copernicus. Par exemple, dans le premier scénario, ce pourcentage reste plutôt stable, notamment dans les régions montagneuses. Les chances d'avoir de la neige à Noël en Rhône-Alpes, actuellement de 16%, tomberaient à 13% en 2040, puis 11% en 2060. C'est un peu plus qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur où ces chances évoluent de 11% aujourd'hui à 9% en 2040 et 8% en 2060 et bien plus qu'en Midi-Pyrénées où ce volume se maintiendrait à 2% jusqu'en 2095.

Alerte sur 2050

Les choses se corsent si l'on prend en compte le scénario médian du Giec, avec une hausse des températures contenues sous les +3°C, correspondant à un maintien de nos émissions de gaz à effet de serre. La France et les massifs montagneux pourraient quasiment dire adieu aux chutes de neige à Noël dès 2070, quand les chances de voir des flocons auront moins d'une chance sur 10 de tomber en Auvergne-Rhône-Alpes (10%,), en PACA (7%) ou encore en Midi-Pyrénées (2%).

Des données qui pourraient être atteintes dès 2050 dans le scénario le plus pessimiste du Giec et un réchauffement des températures mondiales au-delà des 5°C, soit la voie qu'emprunteraient les États s'ils continuaient d'augmenter leurs émissions de GES. Dans ce scénario, les chances de voir tomber de la neige à Noël seront infimes en 2070, décennie lors de laquelle seule l'Alsace conserve plus d'une chance sur 10 (11%) de voir tomber des flocons pour les fêtes de fin d'année.

De l'or blanc qui aura presque disparu de France en 2080, avec 8% de chance qu'il neige en Alsace, 5% en Rhône-Alpes, 4% en Franche-Comté, 3% en Lorraine et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2% en Auvergne et 1% en Midi-Pyrénées. En 2095, ces taux seront de 5% pour l'Alsace ou même 0% en Midi-Pyrénées. Une tendance globale sur toute l'Europe, alors que les températures sur le vieux continent se réchauffent, en moyenne, deux fois plus vite que les températures mondiales. La disparition de la neige en France et dans le monde a des conséquences profondes pour les écosystèmes et pourrait participer à accélérer le changement climatique dû aux activités humaines.

La diminution de la couverture neigeuse réduit en effet l'albédo, soit la capacité des sols à renvoyer le rayonnement solaire vers l'espace, alors que plus un revêtement est foncé, plus il absorbe la chaleur, contribuant ainsi à la hausse des températures dans les régions concernées. Une situation déjà observée en Arctique, qui a vécu son été le plus chaud jamais enregistré en 2023. Le recul de la couverture neigeuse pourrait également entraîner une fonte de permafrost, lequel pourrait libérer d'importantes quantités de méthane, puissant gaz à effet de serre et emprisonné dans les sols gelés depuis des dizaines de milliers d'années.