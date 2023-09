Gaz à effet de serre : la forêt absorbe moins que prévu, la France rate ses objectifs en 2022

Cette baisse de ces "puits carbones" naturels "est liée aux sécheresses (renforcées par le changement climatique) aux incendies et aux maladies", précise l'Observatoire. Le problème est d'ailleurs déjà connu depuis un moment. En juin, le Haut conseil pour le Climat (HCC) indiquait ainsi que "la mortalité en forêt, plus forte qu'anticipée" constituait l'une des causes de cette moins importante absorption du CO2. "La diminution de la croissance des arbres" est une autre explication pour comprendre ce phénomène, selon le HCC.