Le groupe TotalEnergies a-t-il minimisé son empreinte carbone ?

La suspicion d'une sous-estimation est renforcée, selon Greenpeace, par la comparaison avec le bilan du britannique Shell, 3,6 fois plus élevé que TotalEnergies alors que sa production de pétrole et gaz est seulement 1,22 fois supérieure et ses ventes de pétrole 1,6 fois plus importantes. Toutefois, les différences de bilan carbone pourraient également s'expliquer par le fait que les méthodologies pour le calculer sont complexes et discutées. Mais l'ONG affirme que son chiffrage, "sans prétendre à une 'vérité absolue'", est une "contribution au débat". De son côté, TotalEnergies assure que le "rapport de Greenpeace suit une méthodologie pour le moins douteuse" et comptabilise "plusieurs fois les émissions liées à la combustion des produits".