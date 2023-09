Sortir du charbon en 2027 : comment Emmanuel Macron a reculé de cinq ans la fermeture des centrales françaises

L'annonce est présentée comme la "première mesure très concrète" de la planification écologique. Dimanche soir, lors de son interview sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron a annoncé la sortie de la France du charbon d'ici quatre ans. "D'ici à 2027, que va-t-on faire ? On a encore deux centrales à charbon, Cordemais (ouest) et Saint-Avold (est), on va complètement les convertir à la biomasse", a-t-il indiqué. Présentée comme une avancée dans la lutte conte le changement climatique dû aux activités humaines, cette promesse date en réalité d'il y a six ans, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron.

En décembre 2017, alors qu'il venait d'être élu pour la première fois, le président avait affirmé : "D'ici la fin du quinquennat, j'aurais fermé toutes les centrales à charbon (...) Je ne laisserai pas cette tâche à mon successeur". Les sites français devaient ainsi fermer leurs portes en... 2022. Une mesure ensuite confirmée et détaillée en janvier 2020. "La mise à l'arrêt des dernières centrales à charbon de France est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, annoncée publiquement dès 2017. Réaffirmée en novembre 2018 (...) elle s'inscrit dans l'objectif plus large d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050", peut-on lire dans le dossier de presse alors publié par le gouvernement.