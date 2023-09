Changement climatique : en Europe, plus on vieillit, plus on émet de CO2

Des résultats qui s'expliquent par le mode de vie des personnes âgées qui résident "dans des ménages peu nombreux" ne leur permettant pas de mutualiser les émissions et "concentrent leurs dépenses sur des biens à forte intensité carbone", comme la santé, le logement - avec des constructions plus anciennes - ou encore le chauffage, le gaz et l'électricité. Par ailleurs, pointe l'étude, elles ont "moins de facilités à adapter leurs habitudes de consommation que les jeunes générations, puisque leurs dépenses sont fortement contraintes (peu sensibles au revenu)".

Cet éclairage sur les émissions de gaz à effet de serre en fonction des différentes étapes de la vie présente un défi de plus pour l'Europe, dont la population est vieillissante. "La part des émissions imputables aux personnes âgées augmentera dans les années à venir, car elles émettent davantage et seront plus nombreuses", soulignent les auteurs de l'étude qui rappellent "l'importance pour les politiques publiques de prendre en compte les inégalités entre les générations".