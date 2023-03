Climat : quelle a été la hausse des températures depuis votre naissance ?

Avec ce graphique, il est possible de découvrir comment chaque génération a été impactée et sera impactée par le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre. Les bandes rouges les plus foncées représentant les années les plus chaudes, il est possible d'observer l'évolution des températures depuis 1900 et en fonction de son année de naissance. Trois exemples sont donnés dans le graphique : pour une personne née en 1950, une en 1980 et une née en 2020, année à partir de laquelle cinq scénarios sont proposés.