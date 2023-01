Hausse des températures, tempêtes... Comment le réchauffement des océans impacte le climat

"La chaleur qui reste dans l'océan de surface, qui est au contact de l'air, va en partie conduire à un réchauffement des basses couches de l'atmosphère, ce qui explique d'ailleurs qu'elle se réchauffe. Et plus il y a d'énergie dans l'océan, plus il y a de cyclones tropicaux, notamment. On sait que ces tempêtes sont générées dans des zones où la température de l'eau de mer est importante, au-delà de 29 degrés, donc avec une augmentation de la température des océans, on peut s'attendre à une hausse de fréquence ou de l'intensité de ces cyclones tropicaux", précise le chercheur.

Autre point important : avec le réchauffement des océans, l'atmosphère contient plus d'eau et de vapeur d'eau. "Avec ce phénomène, il faut s'attendre à des événements météorologiques extrêmes conduisant à des précipitations importantes", selon Laurent Bopp. Par exemple, la canicule subie par la Méditerranée cet été a pu amplifier les épisodes cévenols et méditerranéens cet automne sur les côtes de l'Hexagone.