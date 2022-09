Il a fait chaud cet été, mais ce n’est rien par rapport aux cinq prochaines années

Des hausses de températures qui devraient avoir des conséquences dramatiques. "Inondations, sécheresses, canicules, tempêtes violentes, feux de forêt... La situation va de mal en pis et les sombres records se succèdent à un rythme alarmant", a souligné le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux où il s'inquiète d'un rapport qui "montre que le changement climatique est en train d’atteindre une portée destructrice inouïe". De son côté, le secrétaire général de l'OMM explique que "les climatologues montrent de plus en plus clairement que, dans beaucoup de cas, si les phénomènes météorologiques extrêmes actuels sont devenus plus probables et plus intenses, c’est à cause du changement climatique induit par des activités humaines".

Selon les estimations du rapport United Science, établies avec une probabilité de 66%, au XXIe siècle, si les pays de la planète continuent sur cette voie, le réchauffement climatique devrait se situer entre 2,3 et 3,3 degrés et l'accord de Paris sur le climat - qui prévoit de limiter le réchauffement bien en dessous de 2°C, voire à 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle - "sera définitivement compromis".