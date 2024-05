Ils pourraient contribuer à stocker des tonnes de CO2 : et si les bisons aidaient à sauver la planète ?

Un troupeau de 170 bisons en liberté en Roumanie a été étudié par un groupe de chercheurs. Selon l'étude, les animaux pourraient aider à stocker l'équivalent en CO2 de 43.000 voitures.

Ce sont des résultats surprenants. Selon une nouvelle étude publiée par des scientifiques de la Yale School of the Environment, et relayée par le Guardian, les bisons pourraient contribuer à atténuer certains effets de la crise climatique. Les animaux en liberté stimuleraient la croissance des plantes et sécuriseraient le carbone stocké dans le sol pendant le pâturage.

L'équivalent des émissions de 43.000 voitures

En effet, en étudiant un troupeau de 170 bisons dans les montagnes de Țarcu, en Roumanie, les chercheurs ont constaté que les animaux, paissant dans une zone de près de 50 km² de prairies, pouvait permettre de capturer l'équivalent de 54.000 tonnes de carbone supplémentaires par an. Cela correspond au CO2 annuel émis par près de 123.000 voitures européennes, ont indiqué les chercheurs.

"Les bisons influencent les écosystèmes des prairies et des forêts en broutant uniformément les prairies, en recyclant les nutriments pour fertiliser le sol, en dispersant les graines pour enrichir l'écosystème et en compactant le sol pour empêcher la libération du carbone stocké", assure au Guardian le professeur Oswald Schmitz de la Yale School of the Environment, aux États-Unis, auteur principal du rapport.

Cette étude constituerait une excellente nouvelle pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre la crise climatique : "La restauration de ces écosystèmes peut rétablir l’équilibre, et les bisons remis en liberté font partie des héros climatiques qui peuvent contribuer à y parvenir", a assuré le professeur Schmitz.

Le rapport sur le bison d'Europe de Roumanie est "le premier du genre", a déclaré Magnus Sylvén, directeur de la pratique politique scientifique à la Global Rewilding Alliance, qui a financé la recherche. Le modèle serait aussi un outil "très puissant" pour analyser d'autres espèces, comme les éléphants de forêt tropicale, les bœufs musqués et les loutres de mer.