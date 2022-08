France, Espagne, Pays-Bas : l'Europe face à la chaleur et aux pénuries d'eau

En France, si la journée de mercredi est "la plus chaude à l'échelle nationale", le pic de chaleur sera encore présent jeudi "en se décalant vers l'est", avertit Météo-France, qui a placé 26 départements en alerte orange canicule mercredi et jeudi. La commune de Belin-Beliet (Gironde, sud-ouest) a vu le thermomètre grimper à 39,6°C à 17h, selon des températures maximales provisoires relevées par Météo-France. Il a aussi fait 38°C à Toulouse (sud) et Lyon (sud-est), 36°C à Strasbourg (est) ou encore 35°C dans la capitale, Paris.

La prolongation des périodes sans pluie menace certaines cultures et obligent à imposer des restrictions d'eau, la France étant l'un des pays européens les plus exposés aux risques de sécheresse. Tous les départements métropolitains sont en vigilance sécheresse, alors que juillet 2022 est "au second rang des mois les plus secs tous mois confondus" et le mois de juillet le plus sec jamais enregistré, selon Météo-France.