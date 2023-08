L'année 2023 a une chance sur deux d'être la plus chaude jamais enregistrée... et 2024 devrait être encore pire

Une des cartes partagées sur Twitter montre l'ampleur de ces écarts de températures par rapport aux normales, particulièrement marqués en Amérique du Sud, à l'ouest des États-Unis, à l'est et au nord du Canada, mais aussi au niveau du bassin méditerranéen et au nord de l'Afrique, tout comme en Asie centrale et au niveau du Japon. La semaine dernière, le service européen Copernicus avait, lui aussi, déjà affirmé que juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Par ailleurs, "il est pratiquement certain (> 99,0 %) que 2023 se classera parmi les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées", a relevé la NOAA.