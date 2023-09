L'Antarctique se réchauffe plus vite que ce que prévoyaient les modèles

"Les résultats qu'on obtient sont 20 à 50% plus grands que les prédictions des modèles de climat", a expliqué à l'AFP Mathieu Casado, du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, auteur principal de l'étude. "Avec nos reconstructions à partir des carottes de glace, on prédit un réchauffement qui serait entre 0,22°C et 0,32°C par décennie", tandis que "les modèles de climat prédisent une valeur de 0,18°C par décennie", précise-t-il.