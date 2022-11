Climat : l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète

Le Vieux continent est celui qui se réchauffe le plus rapidement. L'Europe a enregistré une hausse des températures plus de deux fois supérieure à la moyenne planétaire au cours des trente dernières années, a indiqué l'ONU ce mercredi, à quelques jours de l'ouverture de la COP27 en Égypte. Avec un réchauffement d'environ +0,5 °C par décennie entre 1991 et 2021, les températures européennes ont subi une élévation considérable, révèle un rapport élaboré par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies et le service européen sur le changement climatique Copernicus.

"Il s'agit du réchauffement le plus rapide des six régions définies par l'OMM" - l'Arctique, n'étant pas comptée comme une région à part entière dans le rapport, a souligné le secrétaire général de l'OMM, le Finlandais Petteri Taalas, dans ce rapport sur le climat en Europe. L'Europe "offre l'image vivante d'une planète qui se réchauffe et elle nous rappelle que même les sociétés bien préparées ne sont pas à l'abri des conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes", a-t-il résumé.