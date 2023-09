Changement climatique : la Californie poursuit en justice les cinq plus grosses compagnies pétrolières du monde

Aux États-Unis, la guerre est déclarée contre les compagnies pétrolières. La Californie a engagé, vendredi 15 septembre, des poursuites contre Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips et Chevron. La raison : elles auraient causé des millions de dollars de dégâts et trompé l'opinion en minimisant les risques pour le climat dus aux énergies fossiles, rapporte le New York Times. L'American Petroleum Institute est également visé, ajoute le quotidien qui précise que sept autres États et des dizaines de villes américaines ont déposé des plaintes similaires contre des sociétés productrices de pétrole, gaz et charbon ces dernières années.