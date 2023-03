Changement climatique : "La fenêtre d'action se rétrécit, mais elle existe encore"

Simon Stiell a appelé "tout le monde" à agir, mais particulièrement ciblé le G20 rassemblant les plus grandes économies mondiales. "Nous savons que 80% des émissions ont été produites au sein (des pays) du G20. C'est un point de départ très très clair", a insisté le responsable onusien. Les 20 plus grandes économies mondiales représentent aussi 85% du PIB mondial "donc la technologie et la capacité financière pour répondre à la crise sont là".