Climat : la France doit se préparer à un réchauffement de "+4°C"

Il va falloir se préparer à avoir chaud. Beaucoup plus chaud. Jeudi 4 mai, le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a appelé à ce que la France envisage - dans ses plans de lutte contre le réchauffement climatique - à une hausse des températures de l'ordre de 4°C, par rapport à l'ère préindustrielle. Un constat qui se veut "lucide" et qui rejoint les conclusions du gouvernement.

Le CNTE, une instance qui regroupe des représentants de collectivités territoriales, des ONG, des syndicats, le patronat et des parlementaires, a adopté cette position"à l'unanimité". Il "propose de retenir, pour la trajectoire d'adaptation au changement climatique, l'hypothèse générale d'un réchauffement global de 3°C d'ici à la fin du siècle", de +1,4°C en 2030 et de +2°C en 2050 "Nous sommes sur une trajectoire vers les 3°C au niveau mondial et donc pour la France métropolitaine ça veut dire +4°C", a précisé le sénateur écologiste et vice-président de la commission spécialisée du CNTE Ronan Dantec.

En France, la situation sera différente entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Quand la hausse pourrait dépasser les 4°C à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autres territoires seront plus proches des 3°C, "avec l'inertie de l'océan", précise l'élu. Les politiques actuellement en place dans le monde laissent présager une hausse des températures mondiales de 2,8°C d'ici à la fin du siècle, estimait l'ONU en octobre dernier.