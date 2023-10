Changement climatique : la mortalité en hausse de 80% en dix dans les forêts françaises

Cet état inquiétant des forêts de l'Hexagone est directement lié au changement climatique dû aux activités humaines qui "se manifeste en particulier par des températures plus chaudes et des sécheresses plus fréquentes que par le passé", pointe l'IGN. Des changements qui favorisent la prolifération des parasites - appelés bioagresseurs - comme les scolytes, des insectes qui ont notamment décimé les épicéas du Grand-Est en creusant des galeries sous l'écorce.

Ces arbres sont devenus la "première essence touchée par la mortalité devant le châtaignier et le frêne" alors qu'elle est la plus prélevée en France pour la qualité de son bois destiné à la construction. La production d'essence d'épicéa - soit le bois produit du fait de la croissance des arbres - est désormais "inférieure aux coupes et aux arbres qui meurent", notamment du fait de l'ampleur des "coupes sanitaires" pratiquées "pour limiter la propagation des scolytes", alerte l'IGN.