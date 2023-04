Changement climatique : la saison 2023 s'annonce désastreuse pour les glaciers suisses

Ce triste constat est réalisé à l'occasion de la "fin de la saison d'accumulation", comme l'explique Matthias Huss sur Twitter. Chaque année, en avril, lorsque le manteau neigeux atteint son maximum, le responsable du Glamos et son équipe procèdent à une campagne de mesures sur une quinzaine de glaciers suisses. Or, ces relevés indiquent d'ores et déjà "un bilan hivernal très faible". "Cette année, les conditions sont assez similaires à l'année 2022 qui avait des pertes de glace record. On a encore une fois très peu de neige", a souligné le glaciologue suisse dans un entretien à l'AFP.

Sur certains sites, notamment dans le sud et l'est, la situation est encore plus critique. Des régions enregistrent ainsi un déficit allant jusqu'à 47%. Par zone, le Glamos a même mesuré "le deuxième bilan de masse hivernal le plus bas depuis le début des relevés", précise son responsable. Seul l'extrême ouest de la Suisse fait exception à la règle, puisque les conditions y sont même légèrement supérieures à la moyenne.