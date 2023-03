Quand les climatosceptiques se servent de la statue de la Liberté pour nier la montée des eaux

Chercheuse au CNRS, Julie Deshayes évolue au sein du Laboratoire Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques (le bien nommé "LOCEAN"). Si elle s'étonne de l'écho rencontré par un tel message, visionné plus de 15 millions de fois, elle prend toutefois un moment pour l'étudier en détails et en proposer une analyse critique. Ne pas observer de différence entre ces deux images constitue-t-il une preuve de l'absence de montée des eaux ? Non, tranche la spécialiste.

D'emblée, elle incite à s'intéresser aux marées, "dont l'amplitude peut très fortement varier" d'un endroit du globe à l'autre. Et qui exposent clairement les limites de ce raisonnement. "Imaginez deux photos du Mont-Saint-Michel, l'une très ancienne prise à marée haute et l'autre plus récente à marée basse : la différence sera majeure", souligne la chercheuse. Elle cherche cependant sur Internet une carte de l'amplitude des marées et constate qu'à l'emplacement de la statue de la Liberté, à New York, le niveau des eaux ne varie que très peu au gré des marées, d'une trentaine de centimètres environ. Bien moins que sur les côtes normandes ou bretonnes : "Les gens qui ont relayé à l'origine ces photos sont malins", glisse Julie Deshayes, "ils ont choisi un lieu où l'influence des marées n'est que peu perceptible." Pas de quoi, pour autant, rendre leurs conclusions climatosceptiques crédibles.