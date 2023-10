"Le monde s'écroule" : le nouveau cri d'alarme du pape François face au changement climatique

Jorge Bergoglio, qui a fait de la défense de la "Maison commune" un thème récurrent de son pontificat depuis son élection en 2013, met aussi en garde face aux "opinions méprisantes et déraisonnables" des climatosceptiques, "même au sein de l'Église catholique". "Ces dernières années, de nombreuses personnes ont tenté de se moquer de ce constat", déplore-t-il, sur fond de prolifération des fausses informations relativisant le réchauffement climatique ou "ridiculisant" ceux qui en parlent.

"Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler ou de les relativiser, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents", alerte le pape, jugeant notamment "probable" l'explosion du nombre de migrations climatiques "dans quelques années".

Dans ce texte apostolique à la tonalité didactique, il insiste aussi de nouveau sur les dégâts causés par "l'intervention effrénée de l'homme sur la nature" et fustige le "mode de vie irresponsable du modèle occidental", pointant entre autres du doigt les États-Unis et la Chine pour leurs émissions de gaz à effet de serre. Plus généralement, il déplore le fait que "la crise climatique n’est pas vraiment un sujet d'intérêt pour les grandes puissances économiques, soucieuses du plus grand profit au moindre coût et dans les plus brefs délais possibles".