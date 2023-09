"Le futur dystopique est déjà là" : le cri d'alarme de l'ONU sur les effets du changement climatique

Il a également déploré "les millions de personnes plongées dans la famine” à cause du changement climatique. “Il détruit des espoirs, des opportunités, des foyers et des vies. Ces derniers mois, des avertissements urgents sont devenus des réalités mortelles, encore et encore, partout dans le monde", a-t-il lancé lors de cette 54ᵉ session, qui doit durer cinq semaines. Ses déclarations interviennent après la réunion du G20 ce week-end à New Delhi, qui n’a émis aucun appel à sortir des énergies fossiles. En réaction, Volker Türk a quant à lui plaidé pour une sortie "rapide" de ces énergies polluantes, à trois mois de la COP28.