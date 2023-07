Changement climatique : le G20 échoue à trouver un accord sur le plafonnement des émissions de CO2

"La France regrette qu'il ait été impossible d'acter tout progrès significatif, ni de reconnaître l'importance des grands acquis scientifiques", déplore encore le ministre dans un communiqué. "Dans la perspective de la COP28, la France appelle la communauté internationale à retrouver 'l'esprit de Paris' pour avancer dans la mise en œuvre de nos engagements climatiques."

Les ministres du G20, dont les membres représentent à eux seuls plus de 80% à la fois du PIB mondial et des émissions de CO2 sur la planète, s'étaient réunis en Inde pour examiner plusieurs dossiers cruciaux comme le financement de l'adaptation au changement climatique, la biodiversité ou les principes devant régir les activités économiques maritimes, mais surtout celui visant au plafonnement des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025. Dans les couloirs, on ne s'attendait guère à d'importants résultats sur les autres dossiers non plus, rapporte l'AFP.