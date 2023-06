Gaz à effet de serre : le gouvernement est-il vraiment "en avance" sur ses objectifs ?

2021 et le rebond post-Covid. Comme le prédisaient de nombreux spécialistes du climat, l’année 2021 a connu une forte reprise de l’activité économique, une fois le pire de la pandémie passé. Et avec elle, une reprise des émissions de GES, qui ont bondi de 5,7% en un an. Mais la France a tout de même respecté ses engagements, avec une limite à ne pas franchir de 422 Mt CO2e (contre 398 fixés par l’ancien budget, devenu obsolète). "Le niveau estimé pour 2021 est de 414,8 Mt CO2e, ce qui reste inférieur au niveau d’avant crise sanitaire (431,1 Mt CO2e en 2019)", constate ainsi le Citepa dans des chiffres consolidés.

2022 et la "sobriété énergétique". Les émissions de GES ont donc baissé de nouveau en 2022, avec une première estimation de 403,8 Mt CO2e pour l’an dernier. Le plafond, lui, était fixé à 409 Mt CO2e. Cette réduction résulte là aussi de facteurs conjoncturels, reprend le Citepa dans son analyse des chiffres. "Cela s’explique notamment par une forte réduction de la consommation d’énergie fossile dans un contexte de crise énergétique avec une hausse des prix du gaz et d’autres produits pétroliers, des appels à la sobriété énergétique auprès des ménages et des entreprises, un recours accru au bois, et un hiver doux."