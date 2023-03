Le phénomène La Niña est officiellement terminé : pourquoi c'est inquiétant pour le climat ?

La Niña est un refroidissement à grande échelle des températures de surface dans l'océan Pacifique équatorial central et oriental. Il a généralement les effets inverses d'El Niño sur le temps et le climat dans les régions touchées et a été associé à la sécheresse persistante dans la Corne de l'Afrique et dans une grande partie de l'Amérique du Sud, ainsi qu'à des précipitations supérieures à la moyenne en Asie du Sud-Est et en Australie.

La Niña se produit tous les deux à sept ans et alterne avec El Niño et des conditions neutres entre les deux. Selon les dernières prévisions des spécialistes, il y a 90% de chances que les conditions soient neutres en mars et mai cette année, chutant à 80% sur la fenêtre avril-juin et à 60% en mai-juillet. Les chances qu'El Niño se développe sont estimées à 15 % en avril-juin, 35 % en mai-juillet et 55 % en juin-août. S'il faisait son apparition à la fin de l'année, les conséquences en Europe, par exemple, pourraient se faire ressentir à l'été 2024 avec des canicules et des vagues de chaleur record.

"Nous avons besoin de deux ou trois mois de plus pour avoir une idée plus fiable de ce qui va suivre", prévient Alvaro Silva, consultant à l'OMM. Le suivi de l'oscillation entre les deux phases aide les pays à se préparer à leurs impacts potentiels, tels que les inondations, les sécheresses ou les chaleurs extrêmes, a-t-il déclaré à l'AFP. "Avec El Niño, il y a une probabilité accrue de voir l'année la plus chaude jamais enregistrée", a-t-il ajouté.