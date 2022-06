Changement climatique : les canicules s'étendent-elles désormais jusqu'aux océans ?

Outre les vagues périodiques de chaleur dans les mers et océans, les scientifiques constatent également un réchauffement global des eaux à travers le Globe, pour lequel la responsabilité humaine est désormais établie. L'organisation météorologique mondiale, dans son dernier rapport, a livré un constat lucide et glaçant sur la situation actuelle : "la majeure partie de l'énergie excédentaire qui s'accumule dans le système terrestre en raison de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre est absorbée par l'océan", apprend-on. "Cette énergie supplémentaire réchauffe l'océan, et l'expansion thermique de l'eau qui en résulte entraîne une élévation du niveau de la mer, à laquelle s'ajoute la fonte de la glace terrestre", poursuivent les auteurs, avant d'observer que "les couches superficielles de l'océan se sont réchauffées plus rapidement que l'intérieur, ce qui se reflète dans l'augmentation de la température moyenne mondiale de la surface de la mer et dans l'incidence accrue des vagues de chaleur marines".