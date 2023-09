Les glaciers suisses viennent de vivre les deux pires années de leur histoire

Les alertes se multiplient depuis quelques années. Les glaciers européens - tout comme ceux du reste du monde - agonisent face au changement climatique dû aux activités humaines. Une nouvelle étude, publiée par l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) vient mettre un peu plus en lumière la situation très préoccupantes de ces étendues de glace. Selon ses mesures, après avoir perdu 6% de leur volume en 2022, les glaciers helvétiques ont encore fondu de 4% en 2023, soit le deuxième plus gros recul depuis le début des mesures. En seulement deux ans, le niveau de glace a diminué de 10%, soit autant qu'entre 1960 et 1990.

Cette situation s'explique par un hiver très peu enneigé et des températures très élevées en été. En août, l'isotherme zéro a ainsi battu un record, atteignant 5298 mètres d'altitude en Suisse, soit un niveau plus haut que le point culminant du pays, la pointe Dufour à 4636 mètres. Une température élevée et un manque de neige qui ont entraîné "la désintégration des langues glaciaires et la disparition de nombreux petits glaciers", pointe la SCNAT. L'Académie a ainsi mesuré une perte d'épaisseur jusqu'à trois mètres dans certains secteurs, soit beaucoup plus que lors de l'été de la canicule de 2003.