Les îles Tuvalu dupliquées dans le métavers pour ne pas disparaître : non, le virtuel ne sauvera pas le réel

N’omettons pas non plus le potentiel de la formidable intelligence artificielle qui va, n’en doutons pas, nous créer des recettes de cuisine à base d’ingrédients artificiels qui nous donneront l’impression de la cuisine traditionnelle d’antan ! Et pour finir, réjouissons-nous de l’arrivée massive des drones dans nos villes, futurs livreurs ponctuels, quelle que soit l’heure de nos désirs. Bien sûr, pour le moment, ces bijoux technologiques servent surtout à transporter des bombes en Ukraine, mais demain de quoi pouvons-nous rêver de plus beau pour remplacer les oiseaux dans le ciel que des ballets de drones virevoltants au-dessus de nos têtes ? Les seuls faits divers à déplorer concerneront sans doute parfois une collision en plein ciel de nos smart cities, entre une brosse à dents et un choux-fleur en cours d’acheminement. On en rêve d’avance. Les promoteurs du techno-solutionnisme ont certainement hâte de nous faire découvrir ce monde tellement "merveilleux" - et que d’aucun tenteront de nous vendre comme décarboné. Une espèce de #Barbieland, dans lequel tout va toujours bien.