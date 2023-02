Les supermarchés français freinent-ils la transition écologique ?

"Les enseignes sont aujourd'hui davantage un frein qu'un moteur à la transition alimentaire et à la lutte contre le changement climatique", regrette le RAC dans son rapport, alors que la grande distribution représente 70% des achats alimentaires en France. "Via leurs politiques en termes de publicité et de marketing, en mettant en avant certains produits plutôt que d'autres, les enseignes ont un pouvoir important", détaille de son côté, auprès de l'AFP, Benoît Granier, responsable alimentation du réseau. "On a l'idée que le consommateur est souverain et libre de ses choix, mais outre les contraintes économiques de son pouvoir d'achat, il est aussi contraint par la nature de l'offre qui lui est proposée et par les stratégies de la distribution."