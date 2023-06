"À l’avenir, il y aura de plus en plus d’années comme 2022", alerte la présidente du Haut Conseil pour le Climat

Votre rapport souligne que le gouvernement a été pris de court par l'intensité des évènements météorologiques extrêmes qui ont marqué l'année 2022. En quoi les lacunes révélées sont-elles inquiétantes ?

L'année 2020 a été particulièrement chaude, avec des records de températures, mais elle se situe dans la gamme des prévisions avec le climat actuel. Il n’est pas normal que l’on ait adopté un mode de gestion de crise, et que même avec ce mode-là, les capacités de réponse ont été dépassées. On se prépare encore de façon réactive, alors qu’il faut s’adapter aux climats futurs et non passés.

À l’avenir, il y aura de plus en plus d’années comme 2022, qui vont aussi aller en s’intensifiant tant que la neutralité carbone n'est pas atteinte au niveau mondial. 2022 serait une année normale entre 2050 et 2060 si le réchauffement mondial atteint 2°C, le seuil fixé par l'accord de Paris. Et nous ne sommes pas du tout sur la trajectoire prévue par cet accord. Une hausse à 2°C est déjà pratiquement inévitable à l’heure actuelle en France, tout cela va très vite. Le scénario d'un réchauffement à +4°C en 2100, sur laquelle le gouvernement veut travailler, est ainsi cohérente, à condition qu’elle intègre des risques supplémentaires, comme la variabilité naturelle qui pourrait faire grimper le réchauffement au-delà de 4°C lors des années les plus chaudes.