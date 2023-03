Nouveau rapport du Giec : la lucidité ou le chaos

Puisse cette synthèse déclencher un brin de lucidité parmi ceux qui ne veulent plus faire semblant d’agir ! Non, les décideurs rêvent, ou alors ils sont incompétents lorsqu’ils affirment que nous pouvons simultanément maintenir les mêmes trajectoires économiques, tout en décarbonant toutes les activités humaines à la vitesse exigée par la science. Notons que ces trajectoires déconnectées du respect du bien commun ne permettent plus, depuis longtemps, de réduire ni la pauvreté, ni la misère sociale. Non, nous ne pourrons pas déployer des innovations technologiques qui soit n’existent pas encore, soit requièrent des infrastructures industrielles zéro carbone qu’il sera impossible d’implémenter à la bonne échelle dans le temps qu’il nous reste, de surcroit dans un contexte géopolitique encore très favorable aux énergies fossiles (80% du mix énergétique mondial). Non, il est faux d’affirmer que les solutions d’adaptation au changement climatique nous permettront de "supporter" les dérèglements climatiques, car lorsque les canicules et les sécheresses vont s’enchainer, il n’y a tout simplement plus de vie.

La seule solution pour maintenir une once d’espoir est que les pays riches acceptent de ralentir la production du non essentiel, de changer notre façon de mesurer le progrès et nos modèles économiques, pour enfin les aligner avec les limites planétaires. Les solutions pour prospérer sans carbone existent, elles combinent les hautes technologies avec les lowtech, l’impératif de rendre la sobriété désirable avec l’émergence de nouveaux imaginaires du vivre ensemble, les interdictions du superflu avec de la pédagogie, de la démocratie locale avec de la planification continentale (EU) et surtout de la solidarité avec de la réduction des inégalités. Nous n’y arriverons sans doute pas, mais la dignité, c’est d’essayer.

*équilibre entre les émissions anthropiques et la capacité d’absorption des puits de carbone naturels, soit une vingtaine de GtCO2