Les océans en surchauffe : zoom sur les canicules marines, de plus en plus nombreuses et ravageuses

À l'image des continents, les océans du globe peuvent subir de véritables canicules. Des événements au cours desquels la température à la surface de l'eau franchit un seuil extrême par rapport à la moyenne des années 1980 à 2010 durant plus de cinq jours. À l'inverse des vagues de chaleur terrestres capables d'apparaître et de disparaître en quelques jours, ces canicules marines mettent plus de temps à s'installer, mais durent bien plus longtemps - de plusieurs semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années dans les cas les plus extrêmes - l'eau nécessitant plus d'énergie pour se réchauffer que l'air, mais aussi plus de temps pour se refroidir.

Ces vagues de chaleur marines peuvent se produire en été comme en hiver et ont des effets sur toute la colonne d'eau. Selon leur durée, la hausse de températures peut non seulement concerner la surface de la mer, mais aussi des eaux plus profondes, avec des impacts sur la biodiversité plus ou moins graves. L'une des plus emblématiques de ces dernières années est celle surnommée le "Blob" débutée en 2013 et qui a duré trois ans au large de l'Alaska. Pendant cette période, l'eau excessivement chaude a stoppé la croissance du phytoplancton, à la baise de la chaîne alimentaire.