Traité sur la Haute mer : reprise des négociations pour tenter de protéger un trésor vital

Pourtant, la question est cruciale, alors que la science a prouvé l'importance de protéger les écosystèmes océaniques qui fabriquent la moitié de l'oxygène que nous respirons et limitent le réchauffement climatique en absorbant une partie importante du CO2 émis par les activités humaines. La tâche s'annonce toutefois difficile, tant la haute mer reste un concept qui échappe encore à toute juridiction.

La zone au cœur des discussions à l'ONU commence où s'arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des États, à maximum 200 milles nautiques (370 km) des côtes. Elle n'est donc placée sous l'autorité d'aucun pays. Pour le moment, les eaux internationales, qui représentent plus de 60% des mers et des océans de la planète, sont régies par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, promulgué en 1982. Un texte ancien qui ne prend plus en compte les réalités, notamment autour des aires marines protégées et du déclin des ressources en poissons, alors que 3,8 milliards de personnes dépendent des océans pour se nourrir.