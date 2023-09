Changement climatique : le pic de la demande d'énergies fossiles se rapproche

Un sommet durant lequel les grandes puissances mondiales ont toutefois échoué à appeler à une sortie des énergies fossiles à trois mois de la COP28 et alors que l'année 2023 est en passe de devenir la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. L'annonce de l'AIE, qui peut sonner comme une bonne nouvelle, marque ainsi une échéance encore trop tardive pour le pétrole, le gaz et le charbon, cause essentielle de la crise climatique qui ne cesse de s'aggraver. Selon les recommandations du Giec, il faut en effet réduire de 40% nos émissions de CO2 d'ici 2030, par rapport à 2019, pour rester sous la barre des 1,5°C de réchauffement fixé par les Accords de Paris, notant que le pic des émissions doit être atteint d'ici 2025. Soit bien plus tôt que les nouvelles prévisions de l'AIE.