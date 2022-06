Plastique, surpêche, surchauffe : l'ONU rassemble décideurs, experts et militants pour tenter de sauver les océans

Quelques jours pour faire avancer le sort des océans, plus que jamais en danger. A partir de ce lundi, et jusqu'à vendredi, des milliers de responsables politiques, d'experts et défenseurs de l'environnement se rassemblent à Lisbonne, à l'appel de l'ONU, pour une conférence consacrée aux menaces pesant sur la santé de l'océan. De nombreux ministres et quelques chefs d'État, dont Emmanuel Macron, attendu jeudi, y participeront.

Un sommet, organisé conjointement par le Portugal et le Kenya, qui démarre avec deux ans de retard, pour cause de pandémie. Il est censé donner de grands axes pour la défense des océans, mais n'a pas vocation à devenir une séance de négociations formelles.

Présents sur plus des deux tiers du globe, les "paradis bleus" génèrent la moitié de notre oxygène, représentent une source vitale de protéines pour des milliards de personnes, et jouent un rôle clé pour la vie sur Terre en mitigeant les impacts du changement climatique. Un rôle fondamental que les défenseurs des océans veulent à tout prix préserver. "Nous n'avons encore qu'une petite idée de l'ampleur de la dévastation provoquée par le changement climatique sur la santé des océans", a averti à l'AFP Charlotte de Fontaubert, principale experte de l'économie bleue à la Banque mondiale.