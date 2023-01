"Point de bascule" : comment la déforestation en Amazonie déstabilise le Tibet et l'Antarctique

Selon l'étude publiée dans la très sérieuse revue Nature Climate Change, les changements climatiques dans le bassin de l'Amazone ont des répercussions sur le plateau tibétain, situé à 20.000 kilomètres et même sur l'Antarctique de l'Ouest. Menée par des chercheurs israéliens, chinois et européens, elle montre que lorsqu'il fait plus chaud en Amazonie, les températures augmentent aussi au Tibet. Et à l'inverse, lorsque la pluie est plus abondante dans la forêt tropicale sud-américaine, les chutes de neige dans la région de l'Himalaya, parfois surnommé le "troisième pôle", diminuent, ainsi qu'en Antarctique de l'Ouest qui pourrait subir un assèchement et une amplification de son réchauffement.

Des éventualités particulièrement inquiétantes puisque le Tibet est une source cruciale d'eau pour des millions de personnes et que la déstabilisation des glaces en Antarctique de l'Ouest pourraient mener à une élévation du niveau des océans de plusieurs mètres.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont utilisé les données mondiales sur les températures proches de la surface au cours des 40 dernières années pour tracer un chemin de liens climatiques, s'étendant de l'Amérique du Sud à l'Afrique australe, puis au Moyen-Orient et enfin au plateau tibétain. Des simulations informatiques ont ensuite été utilisées pour déterminer comment le réchauffement climatique pourrait modifier ces liens à longue distance jusqu'en 2100.