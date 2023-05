Changement climatique : portrait-robot d'une France à +4 degrés

Les événements climatiques extrêmes vont se multiplier. "Si on prend les villes côtières de la Méditerranée, Nice, Marseille ou Montpellier, on peut s'attendre à vivre ce que l'on a observé l'été dernier, avec des sécheresses prolongées et très peu de pluie", décrit Davide Farranda qui alerte également sur la multiplication des "événements extrêmes composés". "On risque d'avoir une sécheresse puis des vagues de chaleur. Des vagues de chaleur puis des orages" qui vont eux-mêmes provoquer d'importantes inondations. "Des phénomènes qui vont nous coûter cher en termes d'adaptation et pour lesquels on ne pourra d'ailleurs pas forcément s'adapter", décrypte-t-il.

Des événements violents qui pourraient devenir récurrents, d'autant que "si on a plus d’orages, on risque d’avoir des orages plus intenses et donc plus de grêle, plus de tornades, plus de coups de vent", explique encore le spécialiste. "Cela fonctionne comme un puzzle. On a des pièces, et malheureusement, quand on les met ensemble, au lieu de faire quelque chose de sympa, on fait des monstres", indique le chercheur.