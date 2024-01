Pourquoi 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée à travers le monde

Selon le service européen Copernicus, l'année 2023 a battu tous les records de température. Il a fait 1,48 degré de plus que la période de référence 1850-1900, avec des conséquences partout sur la planète. Chaque jour de 2023 a été d'au moins 1 degré supérieur à la période de référence, du jamais vu.

"En 2023, les records sont tombés comme des dominos." Voici la façon dont Samantha Burgess, la directrice adjointe Climat de Copernicus, résume le bilan 2023 dévoilé mardi 9 janvier par son programme. Car 2023 a bien été l'année la plus chaude jamais enregistrée, confirme le programme européen, dont l'observation par satellite permet d'obtenir des données précises sur l'atmosphère.

En 2023, la température moyenne sur la planète était de 14,98 degrés, soit 0,17 degré de plus que le précédent record, qui datait de 2016. L'an dernier, il a fait 1,48 degré de plus que la période de référence, celle que l'on utilise pour parler du changement climatique : la période pré-industrielle, 1850-1900 (et 0,60 degré de plus que la période 1991-2020).

C3S/ECMWF

Deuxième année la plus chaude en Europe

Record parmi les records, décembre 2023 a été le mois de décembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, avec une température moyenne de 13,51°C, 0,85°C au-dessus de la moyenne 1991-2020 et 1,78°C au-dessus du niveau 1850-1900. Chaque jour de 2023 a été d'au moins 1 degré supérieur à la période de référence, du jamais vu. Et près de la moitié des journées de 2023 ont été 1,5 degré plus chaudes que celles de la période 1850-1900. Enfin, deux jours de novembre ont même été, pour la première fois, plus de 2 degrés plus chauds.

C3S/ECMWF

En Europe, c'est la deuxième année la plus chaude (après le record de 2020). En France aussi : la température moyenne en 2023 a été de 14,4 degrés selon Météo-France, soit +1,4 degré par rapport aux normales de 1991-2020. Ce ne sont pas les seules données préoccupantes publiées par Copernicus : la température des eaux de surface des océans augmente, elle aussi, notamment près des côtes. Et la glace fond dans des proportions record en Antarctique (minima historiques en 2023) et en Arctique.

Des concentrations record de gaz à effet de serre

"Grâce au travail du programme Copernicus tout au long de l'année 2023, nous savions que nous n'aurions pas de bonnes nouvelles aujourd'hui, a commenté Mauro Facchini, directeur de l’Observation de la Terre à la Commission européenne. Mais les données publiées aujourd'hui apportent une preuve supplémentaire de l'impact croissant du changement climatique". "Les températures de 2023 dépasseront probablement celles de n'importe quelle période au cours des 100.000 dernières années au moins", a assuré de son côté encore Samantha Burgess. Cela ne veut toutefois pas dire que le monde a atteint le fameux seuil de 1,5 degré, défini par l'Accord de Paris.

"Ce texte évoque une température moyenne calculée sur une période glissante de 20 ans, précise François Gemenne, co-auteur du sixième rapport du Giec. Donc le fait qu’on ait des écarts de températures supérieurs à 1,5 degré sur un mois ou sur une année ne veut pas – encore - dire qu’on a dépassé l’objectif de l’Accord." Le Giec prévoit que ce seuil sera atteint en 2030.

C3S/ECMWF

Des données qui s'expliquent en partie par des phénomènes climatiques liés à la variabilité naturelle du climat : el Niño, par exemple, qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique sud. Mais aussi et surtout en raison des activités humaines, qui modifient notre climat. Selon les données satellites de Copernicus la concentration des gaz à effet de serre a atteint en 2023 les niveaux les plus élevés jamais enregistrés.

Une année marquée par des phénomènes extrêmes

L'année 2023 a été marquée par des phénomènes extrêmes. Une vague de froid en Afghanistan, des incendies au Canada, des inondations en Libye, ou encore un cyclone dévastateur à Madagascar. En juillet, des vagues de chaleur meurtrières ont provoqué des températures extrêmes dans de vastes régions d'Europe, d'Amérique du Nord et de Chine pendant des semaines.

Les feux au Canada ont détruit 18 millions d'hectares et augmenté les émissions de carbone. Celles liées aux incendies de forêts ont augmenté de 30% en 2023 par rapport à 2022, selon Copernicus. Selon les travaux "ClimaMeter" du climatologue du CNRS Davide Faranda, également dévoilés mardi, sur les 26 événements extrêmes répertoriés, 23 sont liés au changement climatique d'origine humaine.

"Dans le cas des inondations ayant eu lieu dans le Pas-de-Calais à l’automne 2023, ClimaMeter a révélé que si l'origine du phénomène est naturelle, il a été accentué par le changement climatique, précise le CNRS. En effet, il y aurait 15 à 30% de précipitations en plus par rapport au passé. Cela serait lié à l'évolution des conditions d'humidité provoquée par l'augmentation de la température de l’océan."